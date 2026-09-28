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Магнес Аклиуш
Статистика
€ 50 млн
Магнес Аклиуш - статистика
ПСЖ
25 февраля 2002 (24)
#18 | Полузащитник
Франция
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
1' - 77'
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
1 : 2
20.09.2026
ПСЖ
65' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Брест
0 : 1
13.09.2026
ПСЖ
66' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
6 : 1
09.09.2026
Слован
1' - 90'
47'
Франция. Лига 1, 3 тур
ПСЖ
1 : 2
04.09.2026
Монако
1' - 68'
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Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
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И
Г
П
Ж
К
Франция
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
1' - 77'
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Был в запасе
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