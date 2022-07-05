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    Марко Роса - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Марко
    Фамилия Роса
    Команда Линкольн
    Состав Основной
    Родной город Севилья
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 ноября 1995 (27 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Линкольн 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.07.2022 1' -90' Линкольн (Гибралтар) 2:0 Шкупи (Чаир)
    05.07.2022 1' -90' Шкупи (Чаир) 3:0 Линкольн (Гибралтар)
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