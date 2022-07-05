Марко Роса - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Роса
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Севилья
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Роса
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Севилья
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Линкольн
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.07.2022
|1' -90'
|Линкольн (Гибралтар)
|2:0
|Шкупи (Чаир)
|05.07.2022
|1' -90'
|Шкупи (Чаир)
|3:0
|Линкольн (Гибралтар)