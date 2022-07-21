Хесус Тоскано - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Хесус
|Фамилия
|Тоскано
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кордоба
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|171
|Имя
|Хесус
|Фамилия
|Тоскано
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кордоба
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Линкольн
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2022
|1' -90'
|Линкольн (Гибралтар)
|0:1
|Тобол (Костанай)
|21.07.2022
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|2:0
|Линкольн (Гибралтар)