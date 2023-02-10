Оливер Штрунц - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Оливер
|Фамилия
|Штрунц
|Команда
|Рапид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июня 2000 (22 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Оливер
|Фамилия
|Штрунц
|Команда
|Рапид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июня 2000 (22 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|1' - 82'
|Рапид
|3:0
|Альтах
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|52' 81'
|10.02.2023
|72' - 90'
|Штурм
|1:0
|Рапид
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рапид
|2
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|1' -82'
|Рапид (Вена)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|52' 81'
|10.02.2023
|72' -90'
|Штурм (Грац)
|1:0
|Рапид (Вена)