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    Оливер Штрунц - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Оливер
    Фамилия Штрунц
    Команда Рапид
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 июня 2000 (22 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 1' - 82' Рапид 3:0 Альтах Австрия. Бундеслига, 18 тур
    52' 81'
    10.02.2023 72' - 90' Штурм 1:0 Рапид Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рапид 2 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 1' -82' Рапид (Вена) 3:0 Альтах (Альтах)
    52' 81'
    10.02.2023 72' -90' Штурм (Грац) 1:0 Рапид (Вена)
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