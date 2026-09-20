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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Фенербахче
Бартуг Элмаз
Статистика
€ 1,50 млн
Бартуг Элмаз - статистика
Фенербахче
19 февраля 2003 (23)
#28 | Полузащитник
179 см
Турция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
8 : 0
20.09.2026
Эюпспор
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
1 : 1
10.09.2026
Рома
1' - 62'
Турция. Суперлига, 4 тур
Фенербахче
1 : 2
05.09.2026
Бешикташ
Был в запасе
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Турция. Суперлига 2026/2027
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Турция. Суперлига 2025/2026
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Турция. Суперлига 2023/2024
Лига Европы 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фенербахче
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
1 : 1
10.09.2026
Рома
1' - 62'
Лига чемпионов, 4 раунд
Лион
1 : 2
26.08.2026
Фенербахче
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Фенербахче
1 : 1
18.08.2026
Лион
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 раунд
Гурник
1 : 1
29.07.2026
Фенербахче
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 раунд
Фенербахче
1 : 0
21.07.2026
Гурник
1' - 70'
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