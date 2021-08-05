Стен Рейнкорт - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Стен
|Фамилия
|Рейнкорт
|Команда
|Флора
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тарту
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 апреля 1998 (24 года)
|Имя
|Стен
|Фамилия
|Рейнкорт
|Команда
|Флора
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тарту
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 апреля 1998 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флора
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.08.2021
|109' -121'
|Флора (Таллин)
|2:1
(4:5)п
|Омония (Никосия)
|206'
|05.08.2021
|Был в запасе
|Омония (Никосия)
|1:0
|Флора (Таллин)