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    Стен Рейнкорт - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Стен
    Фамилия Рейнкорт
    Команда Флора
    Состав Основной
    Родной город Тарту
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 апреля 1998 (24 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Флора 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.08.2021 109' -121' Флора (Таллин) 2:1
    (4:5)п    		 Омония (Никосия)
    206'
    05.08.2021 Был в запасе Омония (Никосия) 1:0 Флора (Таллин)
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