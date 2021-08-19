Эрко Тугьяс - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Эрко
|Фамилия
|Тугьяс
|Команда
|Флора
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Эрко
|Фамилия
|Тугьяс
|Команда
|Флора
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флора
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2021
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|1:0
|Флора (Таллин)
|25.11.2021
|Был в запасе
|Флора (Таллин)
|1:0
|Партизан (Белград)
|04.11.2021
|Был в запасе
|Флора (Таллин)
|2:2
|Анортосис (Ларнака)
|21.10.2021
|Был в запасе
|Анортосис (Ларнака)
|2:2
|Флора (Таллин)
|30.09.2021
|Был в запасе
|Партизан (Белград)
|2:0
|Флора (Таллин)
|26.08.2021
|Был в запасе
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:1
|Флора (Таллин)
|19.08.2021
|90' -89'
|Флора (Таллин)
|4:2
|Шэмрок Роверс (Дублин)