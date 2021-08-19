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    Эрко Тугьяс - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Эрко
    Фамилия Тугьяс
    Команда Флора
    Состав Основной
    Родной город Таллин
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 июля 2003 (19 лет)
    Рост 192
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Флора 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.12.2021 Был в запасе Гент (Гент) 1:0 Флора (Таллин)
    25.11.2021 Был в запасе Флора (Таллин) 1:0 Партизан (Белград)
    04.11.2021 Был в запасе Флора (Таллин) 2:2 Анортосис (Ларнака)
    21.10.2021 Был в запасе Анортосис (Ларнака) 2:2 Флора (Таллин)
    30.09.2021 Был в запасе Партизан (Белград) 2:0 Флора (Таллин)
    26.08.2021 Был в запасе Шэмрок Роверс (Дублин) 0:1 Флора (Таллин)
    19.08.2021 90' -89' Флора (Таллин) 4:2 Шэмрок Роверс (Дублин)
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