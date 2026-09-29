Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Швеция. Аллсвенскан
Команды
Хальмстад
Эрко Тугьяс
Статистика
€ 350 тыс
Эрко Тугьяс - статистика
Хальмстад
5 июля 2003 (23), Таллин
#16 | Защитник
192 см
Эстония
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
1' - 90'
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Был в запасе
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Хальмстад
2 : 1
20.09.2026
АИК
90' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Гетеборг
2 : 1
12.09.2026
Хальмстад
1' - 46'
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Дегерфорс
2 : 0
05.09.2026
Хальмстад
Был в запасе
Статистика по турнирам
Лига наций 2026/2027
Швеция. Аллсвенскан 2026
Лига конференций 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Лига конференций 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эстония
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
1' - 90'
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Был в запасе
Главные новости
Сафонов рассказал, как его едва не избил Кордоба
19:34
4
«Зенит» столкнулся с большими трудностями на бразильском рынке
18:37
5
Кисляк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
18:05
3
Губерниев прокомментировал безоговорочную победу России над Ираном
17:46
1
Фото
Абаскаль возглавил новую команду в Европе
17:11
4
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
33
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
8
У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
26
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+