Самуэль Лорик - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Лорик
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ван
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июля 2000 (22 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Лорик
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ван
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июля 2000 (22 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лорьян
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.04.2022
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Лорьян (Лорьян)
|13.02.2022
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|06.02.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|2:0
|Ланс (Ланс)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:1
|Нант (Нант)
|01.12.2021
|1' -90'
|Труа (Труа)
|2:0
|Лорьян (Лорьян)
|28.11.2021
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:2
|Ренн (Ренн)
|21.11.2021
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|1:0
|Лорьян (Лорьян)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:2
|Брест (Брест)
|31.10.2021
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|4:0
|Лорьян (Лорьян)
|24.10.2021
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|17.10.2021
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|4:1
|Лорьян (Лорьян)
|03.10.2021
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|25.09.2021
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|1:1
|Лорьян (Лорьян)
|22.09.2021
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Ницца (Ницца)