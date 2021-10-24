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    Самуэль Лорик - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Самуэль
    Фамилия Лорик
    Команда Лорьян
    Состав Основной
    Родной город Ван
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 июля 2000 (22 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лорьян 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.04.2022 Был в запасе Ницца (Ницца) 2:1 Лорьян (Лорьян)
    13.02.2022 Был в запасе Монако (Монако) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    06.02.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:0 Ланс (Ланс)
    05.12.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:1 Нант (Нант)
    01.12.2021 1' -90' Труа (Труа) 2:0 Лорьян (Лорьян)
    28.11.2021 1' -90' Лорьян (Лорьян) 0:2 Ренн (Ренн)
    21.11.2021 1' -90' Анжер (Анжер) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    07.11.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:2 Брест (Брест)
    31.10.2021 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 4:0 Лорьян (Лорьян)
    24.10.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:1 Бордо (Бордо)
    17.10.2021 Был в запасе Марсель (Марсель) 4:1 Лорьян (Лорьян)
    03.10.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    25.09.2021 Был в запасе Лион (Лион) 1:1 Лорьян (Лорьян)
    22.09.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:0 Ницца (Ницца)
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