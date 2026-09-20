Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 4,50 млн

Матеус Энрике - статистика

Крузейро
19 декабря 1997 (28), Сан-Паулу
#7 | Полузащитник
175 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Витория
1 : 3
20.09.2026
Крузейро
56' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сантос
2 : 1
13.09.2026
Крузейро
1' - 75'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Крузейро
3 : 1
06.09.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
43'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Крузейро
24
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Витория
1 : 3
20.09.2026
Крузейро
56' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сантос
2 : 1
13.09.2026
Крузейро
1' - 75'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Крузейро
3 : 1
06.09.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
43'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Васко да Гама
3 : 1
30.08.2026
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коритиба
0 : 1
31.07.2026
Крузейро
70' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Крузейро
0 : 1
26.07.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Интернасьонал
1 : 2
23.07.2026
Крузейро
1' - 90'
66'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Крузейро
1 : 1
01.06.2026
Флуминенсе
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Крузейро
2 : 1
24.05.2026
Шапекоэнсе
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Баия
1 : 2
10.05.2026
Крузейро
1' - 90'
45'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Крузейро
1 : 3
03.05.2026
Атлетико Минейро
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Ремо
0 : 1
26.04.2026
Крузейро
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Крузейро
2 : 0
19.04.2026
Гремио
61' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Крузейро
2 : 1
13.04.2026
Брагантино
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Сан-Паулу
4 : 1
05.04.2026
Крузейро
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Крузейро
3 : 0
02.04.2026
Витория
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Крузейро
0 : 0
22.03.2026
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
19.03.2026
Крузейро
1' - 90'
19'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Крузейро
3 : 3
16.03.2026
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Фламенго
2 : 0
12.03.2026
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
1 : 1
26.02.2026
Коринтианс
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Мирассол
2 : 2
12.02.2026
Крузейро
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Крузейро
1 : 2
06.02.2026
Коритиба
59' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Ботафого
4 : 0
30.01.2026
Крузейро
78' - 90'
Главные новости
Сафонов рассказал, как его едва не избил Кордоба
19:34
1
«Зенит» столкнулся с большими трудностями на бразильском рынке
18:37
5
Кисляк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
18:05
3
Губерниев прокомментировал безоговорочную победу России над Ираном
17:46
1
ФотоАбаскаль возглавил новую команду в Европе
17:11
4
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
33
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
7
У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
26
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+