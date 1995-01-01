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    Фабио Шнайдер - статистика

    #35 | Полузащитник
    Имя Фабио
    Фамилия Шнайдер
    Состав Без клуба
    Родной город Берлин
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 июля 2002 (20 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 200
    тыс
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