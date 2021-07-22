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    Мельдин Дрешкович - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Мельдин
    Фамилия Дрешкович
    Команда Сутьеска
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 марта 1998 (24 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сутьеска 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2021 46' -89' Маккаби (Тель-Авив) 3:1 Сутьеска (Никшич)
    53'
    22.07.2021 Был в запасе Сутьеска (Никшич) 0:0 Маккаби (Тель-Авив)
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