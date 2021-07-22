Мельдин Дрешкович - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Мельдин
|Фамилия
|Дрешкович
|Команда
|Сутьеска
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 марта 1998 (24 года)
|Имя
|Мельдин
|Фамилия
|Дрешкович
|Команда
|Сутьеска
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 марта 1998 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сутьеска
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2021
|46' -89'
|Маккаби (Тель-Авив)
|3:1
|Сутьеска (Никшич)
|53'
|22.07.2021
|Был в запасе
|Сутьеска (Никшич)
|0:0
|Маккаби (Тель-Авив)