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    Бленди Идризи - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Бленди
    Фамилия Идризи
    Команда Регенсбург
    Состав Основной
    Родной город Бонн
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 мая 1998 (24 года)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Регенсбург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2022 1' -90' Регенсбург (Регенсбург) 0:3 Фортуна (Дюссельдорф)
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