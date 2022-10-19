Бленди Идризи - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Бленди
|Фамилия
|Идризи
|Команда
|Регенсбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бонн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 мая 1998 (24 года)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Бленди
|Фамилия
|Идризи
|Команда
|Регенсбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бонн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 мая 1998 (24 года)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Регенсбург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|1' -90'
|Регенсбург (Регенсбург)
|0:3
|Фортуна (Дюссельдорф)