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    Артем Пунтус - статистика

    #84 | Нападающий
    Имя Артем
    Фамилия Пунтус
    Команда Кукеси
    Состав Основной
    Родной город Тирасполь
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 мая 1995 (27 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Милсами 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2021 75' -89' Милсами (Оргеев) 0:5 Эльфсборг (Бурос)
    22.07.2021 1' -68' Эльфсборг (Бурос) 4:0 Милсами (Оргеев)
    15.07.2021 1' -57' Сараево (Сараево) 0:1 Милсами (Оргеев)
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