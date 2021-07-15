Артем Пунтус - статистика
#84 | Нападающий
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Пунтус
|Команда
|Кукеси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тирасполь
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Пунтус
|Команда
|Кукеси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тирасполь
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милсами
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2021
|75' -89'
|Милсами (Оргеев)
|0:5
|Эльфсборг (Бурос)
|22.07.2021
|1' -68'
|Эльфсборг (Бурос)
|4:0
|Милсами (Оргеев)
|15.07.2021
|1' -57'
|Сараево (Сараево)
|0:1
|Милсами (Оргеев)