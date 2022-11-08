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    Сирики Дембеле - статистика

    #37 | Нападающий
    Имя Сирики
    Фамилия Дембеле
    Команда Борнмут
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 сентября 1996 (26 лет)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Борнмут 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.12.2022 77' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:0 Борнмут (Борнмут)
    08.11.2022 75' -90' Борнмут (Борнмут) 4:1 Эвертон (Ливерпуль)
    82'
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