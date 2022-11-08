Сирики Дембеле - статистика
#37 | Нападающий
|Имя
|Сирики
|Фамилия
|Дембеле
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Сирики
|Фамилия
|Дембеле
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Борнмут
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2022
|77' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
|Борнмут (Борнмут)
|08.11.2022
|75' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|4:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|82'