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€ 175 тыс

Даниэль Сандгрен - статистика

Дегерфорс
22 ноября 1990 (35), Сольна
#6 | Защитник
178 см
Швеция
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Дегерфорс
0 : 1
20.09.2026
Хаммарбю
1' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Сириус
2 : 0
14.09.2026
Дегерфорс
1' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Дегерфорс
2 : 0
05.09.2026
Хальмстад
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волос
24
2
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 9 тур
Волос
0 : 2
18.05.2025
Афины Каллитея
1' - 90'
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
1' - 73'
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 3
10.05.2025
Волос
1' - 90'
34'
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
3 : 0
05.05.2025
Волос
33' - 90'
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
3 : 0
28.04.2025
Пансерраикос
1' - 77'
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС Ламия
1 : 3
23.04.2025
Волос
1' - 90'
43'
Греция. Суперлига, 3 тур
Волос
1 : 0
12.04.2025
Левадиакос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Волос
0 : 0
06.04.2025
Панетоликос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
Афины Каллитея
1 : 1
29.03.2025
Волос
1' - 90'
85'
Греция. Суперлига, 25 тур
Волос
1 : 1
01.03.2025
Арис
1' - 90'
90'
Греция. Суперлига, 24 тур
Волос
1 : 2
22.02.2025
Левадиакос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 23 тур
Панатинаикос
2 : 1
16.02.2025
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 22 тур
Волос
0 : 1
08.02.2025
Панетоликос
1' - 86'
Греция. Суперлига, 21 тур
Пансерраикос
1 : 1
01.02.2025
Волос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 20 тур
Волос
0 : 1
24.01.2025
Атромитос
1' - 90'
81'
Греция. Суперлига, 19 тур
Афины Каллитея
2 : 0
18.01.2025
Волос
1' - 78'
Греция. Суперлига, 18 тур
ПАОК
1 : 2
12.01.2025
Волос
1' - 90'
45'
Греция. Суперлига, 17 тур
Волос
2 : 4
05.01.2025
АЕК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 16 тур
ОФИ
4 : 0
23.12.2024
Волос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 15 тур
Волос
2 : 1
14.12.2024
Астерас
72' - 90'
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
0 : 1
23.11.2024
Волос
1' - 73'
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
3 : 2
10.11.2024
Волос
57' - 90'
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
0 : 1
03.11.2024
Панатинаикос
1' - 46'
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
19.10.2024
Пансерраикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
1 : 2
05.10.2024
Волос
46' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 1
28.09.2024
Афины Каллитея
Был в запасе
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 4
21.09.2024
ПАОК
Был в запасе
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