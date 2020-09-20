Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 25 тур
Греция. Суперлига, 24 тур
Греция. Суперлига, 23 тур
Греция. Суперлига, 22 тур
Греция. Суперлига, 21 тур
Греция. Суперлига, 20 тур
Греция. Суперлига, 19 тур
Греция. Суперлига, 18 тур
Греция. Суперлига, 17 тур
Греция. Суперлига, 16 тур
Греция. Суперлига, 15 тур
Греция. Суперлига, 12 тур
Греция. Суперлига, 11 тур
Греция. Суперлига, 10 тур