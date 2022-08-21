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    Йон-Андер Оласагасти - статистика

    #46 | Полузащитник
    Имя Йон-Андер
    Фамилия Оласагасти
    Команда Реал Сосьедад
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 августа 2000 (22 года)
    Рост 176
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.02.2023 77' - 90' Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид Испания. Примера, 20 тур
    Статистика по турнирам
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