Йон-Андер Оласагасти - статистика
#46 | Полузащитник
|Имя
|Йон-Андер
|Фамилия
|Оласагасти
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 августа 2000 (22 года)
|Рост
|176
|Имя
|Йон-Андер
|Фамилия
|Оласагасти
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 августа 2000 (22 года)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.02.2023
|77' - 90'
|Реал Сосьедад
|0:1
|Вальядолид
|Испания. Примера, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Сосьедад
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.02.2023
|77' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|29.01.2023
|66' -90'
|Реал (Мадрид)
|0:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|21.01.2023
|65' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:4
|Барселона (Барселона)