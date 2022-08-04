Андре Грин - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Грин
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июля 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Грин
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июля 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|2
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -122'
|Слован (Братислава)
|2:3
(3:4)п
|Олимпиакос (Пирей)
|108' 66'
|04.08.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:1
|Слован (Братислава)
|63'