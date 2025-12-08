Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
АВС
Андре Грин
Статистика
Андре Грин - статистика
АВС
26 июля 1998 (28)
#25 | Нападающий
180 см
Англия
Статистика
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2025/2026
Португалия. Примейра 2025/2026
Англия. Первая лига 2024/2025
Англия. Кубок лиги 2023/2024
Англия. Чемпионшип 2023/2024
Лига Европы 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Англия. Кубок 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пансерраикос
11
0
1
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 13 тур
Пансерраикос
0 : 1
08.12.2025
Панетоликос
1' - 46'
Греция. Суперлига, 12 тур
Кифисиас
3 : 0
29.11.2025
Пансерраикос
1' - 86'
Греция. Суперлига, 11 тур
Пансерраикос
0 : 3
23.11.2025
Панатинаикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 10 тур
Левадиакос
5 : 2
09.11.2025
Пансерраикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 9 тур
Пансерраикос
0 : 5
02.11.2025
ПАОК
76' - 90'
Греция. Суперлига, 8 тур
Пансерраикос
0 : 2
25.10.2025
Ларисса
1' - 46'
Греция. Суперлига, 7 тур
Волос
2 : 1
19.10.2025
Пансерраикос
82' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
2 : 1
04.10.2025
Астерас
1' - 84'
Греция. Суперлига, 5 тур
Арис
1 : 1
27.09.2025
Пансерраикос
1' - 90'
50'
Греция. Суперлига, 3 тур
Олимпиакос
5 : 0
13.09.2025
Пансерраикос
1' - 35'
35'
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
0 : 1
30.08.2025
ОФИ
1' - 78'
Греция. Суперлига, 1 тур
АЕК
2 : 0
24.08.2025
Пансерраикос
1' - 90'
Главные новости
Кисляк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
18:05
Губерниев прокомментировал безоговорочную победу России над Ираном
17:46
Фото
Абаскаль возглавил новую команду в Европе
17:11
3
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
20
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
6
У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
20
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
2
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
5
Названа самая популярная в Бразилии команда РПЛ
14:25
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+