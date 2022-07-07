Давид Атанаскоски - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Атанаскоски
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Атанаскоски
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Партизани
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -121'
|Партизани (Тирана)
|0:2
(4:5)п
|Сабуртало (Тбилиси)
|22'
|07.07.2022
|1' -90'
|Сабуртало (Тбилиси)
|0:1
|Партизани (Тирана)