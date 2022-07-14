Хамза Ряхи - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Хамза
|Фамилия
|Ряхи
|Команда
|Санта-Колома
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|171
|Имя
|Хамза
|Фамилия
|Ряхи
|Команда
|Санта-Колома
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетик д'Эскальдес
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -62'
|Атлетик д'Эскальдес (Эскальдес)
|0:1
|Гзира Юнайтед (Гзира)