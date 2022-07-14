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    Хамза Ряхи - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Хамза
    Фамилия Ряхи
    Команда Санта-Колома
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 марта 1994 (28 лет)
    Рост 171
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетик д'Эскальдес 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 1' -62' Атлетик д'Эскальдес (Эскальдес) 0:1 Гзира Юнайтед (Гзира)
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