Ардит Крыми - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Ардит
|Фамилия
|Крыми
|Команда
|Влажния
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шкодер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Ардит
|Фамилия
|Крыми
|Команда
|Влажния
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шкодер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|68' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|02.11.2022
|80' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|14.10.2022
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|0:5
|Шахтер (Солигорск)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Минск (Минск)
|16.09.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Шахтер (Солигорск)
|04.09.2022
|53' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|28.08.2022
|83' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|0:2
|Шахтер (Солигорск)
|21.08.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:3
|Шахтер (Солигорск)
|18.07.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:2
|Шахтер (Солигорск)