Урхо Ниссила - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Урхо
|Фамилия
|Ниссила
|Команда
|КуПС
|Состав
|Основной
|Родной город
|Купио
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Урхо
|Фамилия
|Ниссила
|Команда
|КуПС
|Состав
|Основной
|Родной город
|Купио
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Финляндия
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.06.2022
|1' -46'
|Босния и Герцеговина
|3:2
|Финляндия
|11.06.2022
|68' -90'
|Румыния
|1:0
|Финляндия
|07.06.2022
|Был в запасе
|Финляндия
|2:0
|Черногория
|04.06.2022
|1' -61'
|Финляндия
|1:1
|Босния и Герцеговина
|41'