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    Урхо Ниссила - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Урхо
    Фамилия Ниссила
    Команда КуПС
    Состав Основной
    Родной город Купио
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 апреля 1996 (26 лет)
    Рост 172
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Финляндия 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.06.2022 1' -46' Босния и Герцеговина 3:2 Финляндия
    11.06.2022 68' -90' Румыния 1:0 Финляндия
    07.06.2022 Был в запасе Финляндия 2:0 Черногория
    04.06.2022 1' -61' Финляндия 1:1 Босния и Герцеговина
    41'
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