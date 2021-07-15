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    Юлиан Шеху - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Юлиан
    Фамилия Шеху
    Команда Лачи
    Состав Основной
    Родной город Тирана
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 сентября 1998 (24 года)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лачи 4 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.08.2021 1' -89' Андерлехт (Брюссель) 2:1 Лачи (Лач)
    27'
    29.07.2021 1' -88' Университатя (Крайова) 0:0 Лачи (Лач)
    67'
    22.07.2021 1' -89' Лачи (Лач) 1:0 Университатя (Крайова)
    15.07.2021 1' -111' Лачи (Лач) 3:0 Подгорица (Подгорица)
    29'
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