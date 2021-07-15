Юлиан Шеху - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Юлиан
|Фамилия
|Шеху
|Команда
|Лачи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тирана
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|186
|Имя
|Юлиан
|Фамилия
|Шеху
|Команда
|Лачи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тирана
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лачи
|4
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.08.2021
|1' -89'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:1
|Лачи (Лач)
|27'
|29.07.2021
|1' -88'
|Университатя (Крайова)
|0:0
|Лачи (Лач)
|67'
|22.07.2021
|1' -89'
|Лачи (Лач)
|1:0
|Университатя (Крайова)
|15.07.2021
|1' -111'
|Лачи (Лач)
|3:0
|Подгорица (Подгорица)
|29'