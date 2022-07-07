Микаэль Сойсало - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Микаэль
|Фамилия
|Сойсало
|Команда
|Рига
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хельсинки
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|181
|Имя
|Микаэль
|Фамилия
|Сойсало
|Команда
|Рига
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хельсинки
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рига
|6
|2
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -78'
|Жил Висенте (Барселуш)
|4:0
|Рига (Рига)
|03.08.2022
|1' -90'
|Рига (Рига)
|1:1
|Жил Висенте (Барселуш)
|28.07.2022
|1' -90'
|Рига (Рига)
|2:1
|Ружомберок (Ружомберок)
|58' 39'
|21.07.2022
|1' -90'
|Ружомберок (Ружомберок)
|0:3
|Рига (Рига)
|45'
|14.07.2022
|15' -90'
|Рига (Рига)
|2:0
|Дерри Сити (Дерри)
|07.07.2022
|1' -76'
|Дерри Сити (Дерри)
|0:2
|Рига (Рига)