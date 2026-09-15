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Ратчабури
Rafael Bilú
Статистика
Rafael Bilú - статистика
Ратчабури
#7 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Ратчабури
4 : 6
15.09.2026
Шанхай Порт
1' - 55'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов АФК Элит 2026/2027
Бразилия. Серия А 2025
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жувентуде
15
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
62' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
1' - 53'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
1' - 54'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 3
09.11.2025
Жувентуде
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Спорт Ресифи
0 : 2
06.11.2025
Жувентуде
1' - 62'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Жувентуде
0 : 2
03.11.2025
Палмейрас
1' - 59'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Гремио
3 : 1
26.10.2025
Жувентуде
1' - 65'
45'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Жувентуде
1 : 0
21.10.2025
Брагантино
1' - 63'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Флуминенсе
1 : 0
17.10.2025
Жувентуде
1' - 72'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Палмейрас
4 : 1
12.10.2025
Жувентуде
54' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Жувентуде
1 : 2
06.10.2025
Форталеза
1' - 46'
6'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
01.10.2025
Жувентуде
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Жувентуде
1 : 1
28.09.2025
Интернасьонал
60' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Мирассол
2 : 0
21.09.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Жувентуде
0 : 2
14.09.2025
Фламенго
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сеара
0 : 1
30.08.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Жувентуде
1 : 3
25.08.2025
Ботафого
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Жувентуде
2 : 0
21.08.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Витория
2 : 2
17.08.2025
Жувентуде
Был в запасе
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