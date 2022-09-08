Пернамбуко - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Жозе
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ресифи
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Жозе
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ресифи
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шериф
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -86'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
|Омония (Никосия)
|27.10.2022
|79' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:0
|Шериф (Тирасполь)
|13.10.2022
|1' -75'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:0
|Шериф (Тирасполь)
|06.10.2022
|1' -66'
|Шериф (Тирасполь)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|15.09.2022
|73' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|0:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|08.09.2022
|90' -90'
|Омония (Никосия)
|0:3
|Шериф (Тирасполь)