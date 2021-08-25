Валерий Каптилов - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Валерий
|Фамилия
|Каптилов
|Команда
|Ленинградец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|185
|Имя
|Валерий
|Фамилия
|Каптилов
|Команда
|Ленинградец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ленинградец
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2021
|1' -90'
|Ленинградец (Санкт-Петербург)
|1:0
|Кубань (Краснодар)