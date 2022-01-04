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    Georgios Manalis - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Georgios Manalis
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ионикос 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    27.02.2022 Был в запасе ПАОК (Салоники) 1:1 Ионикос (Никея)
    23.02.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 4:0 Аполлон Смирнис (Афины)
    19.02.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 0:0 ОФИ (Ираклион)
    12.02.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 2:3 Ионикос (Никея)
    02.02.2022 Был в запасе Волос (Волос) 1:1 Ионикос (Никея)
    29.01.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 2:1 Атромитос (Перистери)
    22.01.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 0:1 Панатинаикос (Афины)
    15.01.2022 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 2:1 Ионикос (Никея)
    04.01.2022 1' -90' ПАС (Яннина) 1:0 Ионикос (Никея)
    20.12.2021 1' -90' Арис (Салоники) 1:0 Ионикос (Никея)
    16.12.2021 Был в запасе Ионикос (Никея) 0:1 АЕК (Афины)
    11.12.2021 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 2:2 Ионикос (Никея)
    05.12.2021 Был в запасе Ионикос (Никея) 3:2 ПАОК (Салоники)
    28.11.2021 1' -90' ОФИ (Ираклион) 2:1 Ионикос (Никея)
    20.11.2021 Был в запасе Ионикос (Никея) 1:1 Астерас (Триполис)
    07.11.2021 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 1:0 Ионикос (Никея)
    01.11.2021 Был в запасе Ионикос (Никея) 1:1 Волос (Волос)
    23.10.2021 Был в запасе Атромитос (Перистери) 0:2 Ионикос (Никея)
    16.10.2021 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 4:1 Ионикос (Никея)
    03.10.2021 Был в запасе Ионикос (Никея) 1:2 ПАС Ламия (Ламия)
    27.09.2021 Был в запасе Аполлон Смирнис (Афины) 0:0 Ионикос (Никея)
    23.09.2021 Был в запасе Ионикос (Никея) 0:0 ПАС (Яннина)
    17.09.2021 Был в запасе Ионикос (Никея) 1:0 Арис (Салоники)
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