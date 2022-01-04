|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ионикос
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|27.02.2022
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|1:1
|Ионикос (Никея)
|23.02.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|4:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|19.02.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|0:0
|ОФИ (Ираклион)
|12.02.2022
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|2:3
|Ионикос (Никея)
|02.02.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|1:1
|Ионикос (Никея)
|29.01.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|22.01.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|0:1
|Панатинаикос (Афины)
|15.01.2022
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:1
|Ионикос (Никея)
|04.01.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|20.12.2021
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|16.12.2021
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|0:1
|АЕК (Афины)
|11.12.2021
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|2:2
|Ионикос (Никея)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|3:2
|ПАОК (Салоники)
|28.11.2021
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|2:1
|Ионикос (Никея)
|20.11.2021
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Астерас (Триполис)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|01.11.2021
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Волос (Волос)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|16.10.2021
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|4:1
|Ионикос (Никея)
|03.10.2021
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:2
|ПАС Ламия (Ламия)
|27.09.2021
|Был в запасе
|Аполлон Смирнис (Афины)
|0:0
|Ионикос (Никея)
|23.09.2021
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|0:0
|ПАС (Яннина)
|17.09.2021
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:0
|Арис (Салоники)