Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Арда Гюлер - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Арда
    Фамилия Гюлер
    Команда Фенербахче
    Состав Основной
    Родной город Анкара
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 февраля 2005 (18 лет)
    Стоимость:
    € 10,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 60' Кайсериспор 1:2 Фенербахче Турция. Суперлига, 24 тур
    25.02.2023 68' - 90' Фенербахче 4:0 Коньяспор Турция. Суперлига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11