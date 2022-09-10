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    Хабиб Кейта - статистика

    #12 | Полузащитник
    Имя Хабиб
    Фамилия Кейта
    Команда Кортрейк
    Состав Основной
    Родной город Бамако
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 февраля 2002 (21 год)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кортрейк 16 1 1 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.01.2023 83' -90' Кортрейк (Кортрейк) 3:2 Серен (Серен)
    26.12.2022 Был в запасе Кортрейк (Кортрейк) 1:0 Генк (Генк)
    81'
    06.11.2022 1' -33' Остенде (Остенде) 3:1 Кортрейк (Кортрейк)
    19' 12' 33'
    29.10.2022 1' -90' Кортрейк (Кортрейк) 1:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    22.10.2022 1' -90' Кортрейк (Кортрейк) 0:2 Вестерло (Вестерло)
    15.10.2022 1' -90' Кортрейк (Кортрейк) 1:3 Зюлте-Варегем (Варегем)
    25'
    08.10.2022 1' -83' Генк (Генк) 2:1 Кортрейк (Кортрейк)
    02.10.2022 1' -90' Кортрейк (Кортрейк) 2:1 Антверпен (Антверпен)
    18.09.2022 58' -90' Андерлехт (Брюссель) 4:1 Кортрейк (Кортрейк)
    10.09.2022 73' -90' Кортрейк (Кортрейк) 1:4 Мехелен (Мехелен)
    03.09.2022 1' -90' Эйпен (Эйпен) 0:1 Кортрейк (Кортрейк)
    28.08.2022 1' -46' Кортрейк (Кортрейк) 0:1 Стандард (Льеж)
    21.08.2022 1' -90' Брюгге (Брюгге) 2:1 Кортрейк (Кортрейк)
    13.08.2022 1' -46' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Кортрейк (Кортрейк)
    2'
    06.08.2022 1' -62' Кортрейк (Кортрейк) 0:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    31.07.2022 1' -90' Серен (Серен) 0:1 Кортрейк (Кортрейк)
    90'
    23.07.2022 1' -90' Кортрейк (Кортрейк) 0:2 Оуд-Хеверли (Левен)
    90'
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