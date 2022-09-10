Хабиб Кейта - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Хабиб
|Фамилия
|Кейта
|Команда
|Кортрейк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бамако
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Хабиб
|Фамилия
|Кейта
|Команда
|Кортрейк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бамако
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кортрейк
|16
|1
|1
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.01.2023
|83' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|3:2
|Серен (Серен)
|26.12.2022
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:0
|Генк (Генк)
|81'
|06.11.2022
|1' -33'
|Остенде (Остенде)
|3:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|19' 12' 33'
|29.10.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|22.10.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:2
|Вестерло (Вестерло)
|15.10.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:3
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|25'
|08.10.2022
|1' -83'
|Генк (Генк)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|02.10.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|2:1
|Антверпен (Антверпен)
|18.09.2022
|58' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|4:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|10.09.2022
|73' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:4
|Мехелен (Мехелен)
|03.09.2022
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|0:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|28.08.2022
|1' -46'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:1
|Стандард (Льеж)
|21.08.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|13.08.2022
|1' -46'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|2'
|06.08.2022
|1' -62'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|31.07.2022
|1' -90'
|Серен (Серен)
|0:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|90'
|23.07.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|90'