Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,80 млн

Хабиб Кейта - статистика

Коджаэлиспор
5 февраля 2002 (24), Бамако
#8 | Полузащитник
182 см
Мали
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коджаэлиспор
28
1
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
1' - 38'
38'
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
46' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Касымпаша
1 : 1
03.05.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
26.04.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Коджаэлиспор
1 : 1
18.04.2026
Гезтепе
1' - 89'
Турция. Суперлига, 29 тур
Галатасарай
1 : 1
12.04.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
06.04.2026
Истанбул Башакшехир
1' - 83'
Турция. Суперлига, 27 тур
Аланьяспор
5 : 0
18.03.2026
Коджаэлиспор
1' - 79'
25'
Турция. Суперлига, 26 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
14.03.2026
Коньяспор
1' - 78'
51'
Турция. Суперлига, 25 тур
Эюпспор
0 : 1
09.03.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
28.02.2026
Бешикташ
1' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Ризеспор
2 : 0
20.02.2026
Коджаэлиспор
57' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Коджаэлиспор
3 : 0
15.02.2026
Газиантеп
1' - 80'
Турция. Суперлига, 21 тур
Кайсериспор
1 : 2
09.02.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Коджаэлиспор
0 : 2
02.02.2026
Фенербахче
1' - 85'
Турция. Суперлига, 19 тур
Самсунспор
0 : 0
24.01.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Коджаэлиспор
2 : 1
19.12.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Карагюмрюк
1 : 1
14.12.2025
Коджаэлиспор
1' - 85'
Турция. Суперлига, 15 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
07.12.2025
Касымпаша
58' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Коджаэлиспор
1 : 0
28.11.2025
Генчлербирлиги
84' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
0 : 0
23.11.2025
Коджаэлиспор
1' - 46'
45'
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
1 : 0
09.11.2025
Галатасарай
1' - 72'
Турция. Суперлига, 11 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 0
31.10.2025
Коджаэлиспор
1' - 78'
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
2 : 0
25.10.2025
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 3
18.10.2025
Коджаэлиспор
1' - 90'
63'
71'
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 0
04.10.2025
Эюпспор
1' - 69'
Турция. Суперлига, 7 тур
Бешикташ
3 : 1
29.09.2025
Коджаэлиспор
1' - 70'
50'
Турция. Суперлига, 6 тур
Коджаэлиспор
1 : 1
21.09.2025
Ризеспор
1' - 85'
Главные новости
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
1
Названа самая популярная в Бразилии команда РПЛ
14:25
Губерниев принизил Шнякина: «Не могу обижаться на моль»
13:49
1
Кисляк посоветовал Головину не возвращаться в РПЛ
13:38
Раскрыта схема, с помощью которой «Сити» завышал доходы от спонсоров
13:29
Шнякин заявил об оскорблении Губерниевым важного места
13:16
2
Бубнов прокомментировал вариант с переходом Головина в «Спартак»
13:07
2
В «Галатасарае» изменят роль Батракова на поле
12:51
3
Появилась новая информация о конфликте Роналду с тренером сборной Португалии
12:32
2
Кисляк заявил о нацеленности на отъезд в Европу
12:24
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+