Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дамир Сетер - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Дамир
    Фамилия Сетер
    Команда Кальяри
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 ноября 1997 (25 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кальяри 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.04.2022 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    09.04.2022 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:2 Ювентус (Турин)
    03.04.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 5:1 Кальяри (Кальяри)
    19.03.2022 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:1 Милан (Милан)
    21.12.2021 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:0 Кальяри (Кальяри)
    12.12.2021 Был в запасе Интер (Милан) 4:0 Кальяри (Кальяри)
    06.12.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:1 Торино (Турин)
    30.11.2021 Был в запасе Верона (Верона) 0:0 Кальяри (Кальяри)
    26.11.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:1 Салернитана (Салернитана)
    29.08.2021 85' -90' Милан (Милан) 4:1 Кальяри (Кальяри)
    23.08.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:2 Специя (Ла Специя)
    • Читайте нас: 
    11