Дамир Сетер - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Дамир
|Фамилия
|Сетер
|Команда
|Кальяри
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|187
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€ 500
тыс
|Имя
|Дамир
|Фамилия
|Сетер
|Команда
|Кальяри
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кальяри
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.04.2022
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Ювентус (Турин)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|5:1
|Кальяри (Кальяри)
|19.03.2022
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:1
|Милан (Милан)
|21.12.2021
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Кальяри (Кальяри)
|12.12.2021
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|4:0
|Кальяри (Кальяри)
|06.12.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Торино (Турин)
|30.11.2021
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:0
|Кальяри (Кальяри)
|26.11.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Салернитана (Салернитана)
|29.08.2021
|85' -90'
|Милан (Милан)
|4:1
|Кальяри (Кальяри)
|23.08.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:2
|Специя (Ла Специя)