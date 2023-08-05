Майк Навроцки - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Майк
|Фамилия
|Навроцки
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бремен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 февраля 2001 (23 года)
|Рост
|191
|Имя
|Майк
|Фамилия
|Навроцки
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бремен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 февраля 2001 (23 года)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.02.2024
|66' - 90'
|Хиберниан
|1:2
|Селтик
|Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
|03.02.2024
|1' - 77'
|Абердин
|1:1
|Селтик
|Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
|25'
|27.01.2024
|64' - 90'
|Селтик
|1:0
|Росс Каунти
|Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Селтик
|7
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.02.2024
|66' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|1:2
|Селтик (Глазго)
|03.02.2024
|1' -77'
|Абердин (Абердин)
|1:1
|Селтик (Глазго)
|25'
|27.01.2024
|64' -90'
|Селтик (Глазго)
|1:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|02.01.2024
|1' -63'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|0:3
|Селтик (Глазго)
|30.12.2023
|35' -90'
|Селтик (Глазго)
|2:1
|Рейнджерс (Глазго)
|87'
|10.12.2023
|Был в запасе
|Килмарнок (Килмарнок)
|2:1
|Селтик (Глазго)
|01.11.2023
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|2:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|13.08.2023
|1' -90'
|Абердин (Абердин)
|1:3
|Селтик (Глазго)
|05.08.2023
|1' -67'
|Селтик (Глазго)
|4:2
|Росс Каунти (Дингволл)