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    Майк Навроцки - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Майк
    Фамилия Навроцки
    Команда Селтик
    Состав Основной
    Родной город Бремен
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 февраля 2001 (23 года)
    Рост 191
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.02.2024 66' - 90' Хиберниан 1:2 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
    03.02.2024 1' - 77' Абердин 1:1 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
    25'
    27.01.2024 64' - 90' Селтик 1:0 Росс Каунти Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
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