Ариагнер Смит - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Ариагнер
|Фамилия
|Смит
|Команда
|Паневежис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 декабря 1998 (24 года)
|Рост
|186
|Имя
|Ариагнер
|Фамилия
|Смит
|Команда
|Паневежис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 декабря 1998 (24 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Паневежис
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -90'
|Милсами (Оргеев)
|2:0
|Паневежис (Паневежис)
|07.07.2022
|1' -90'
|Паневежис (Паневежис)
|0:0
|Милсами (Оргеев)