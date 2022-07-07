Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ариагнер Смит - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Ариагнер
    Фамилия Смит
    Команда Паневежис
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 декабря 1998 (24 года)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Паневежис 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 1' -90' Милсами (Оргеев) 2:0 Паневежис (Паневежис)
    07.07.2022 1' -90' Паневежис (Паневежис) 0:0 Милсами (Оргеев)
    • Читайте нас: 