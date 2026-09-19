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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Спортинг
Джени Катамо
Статистика
€ 25 млн
Джени Катамо - статистика
Спортинг
26 января 2001 (25), Мапуто
#10 | Нападающий
174 см
Мозамбик
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Фамаликан
1 : 1
13.09.2026
Спортинг
1' - 75'
73'
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
3 : 1
09.09.2026
Галатасарай
1' - 90'
27'
Португалия. Примейра, 5 тур
Спортинг
2 : 0
05.09.2026
Насьональ
1' - 67'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Португалия. Примейра 2026/2027
Кубок африканских наций 2025
Лига чемпионов 2025/2026
Португалия. Кубок 2025/2026
Португалия. Примейра 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Лига чемпионов 2024/2025
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Португалия. Кубок лиги 2024/2025
Португалия. Примейра 2024/2025
Кубок африканских наций 2023
Лига Европы 2023/2024
Португалия. Примейра 2023/2024
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Португалия. Примейра 2022/2023
Португалия. Примейра 2021/2022
Команда
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Спортинг
1
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
3 : 1
09.09.2026
Галатасарай
1' - 90'
27'
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