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    Лайам МакКэррон - статистика

    #45 | Защитник
    Имя Лайам
    Фамилия МакКэррон
    Команда Лидс
    Состав Основной
    Родной город Престон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 марта 2001 (22 года)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лидс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2022 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 6:0 Лидс (Лидс)
    22.01.2022 Был в запасе Лидс (Лидс) 0:1 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    18.12.2021 81' -90' Лидс (Лидс) 1:4 Арсенал (Лондон)
    14.12.2021 Был в запасе Манчестер Сити (Манчестер) 7:0 Лидс (Лидс)
    11.12.2021 Был в запасе Челси (Лондон) 3:2 Лидс (Лидс)
    27.11.2021 Был в запасе Брайтон (Брайтон & Хов) 0:0 Лидс (Лидс)
    21.11.2021 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 2:1 Лидс (Лидс)
    25.09.2021 Был в запасе Лидс (Лидс) 1:2 Вест Хэм (Лондон)
    17.09.2021 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:1 Лидс (Лидс)
    12.09.2021 Был в запасе Лидс (Лидс) 0:3 Ливерпуль (Ливерпуль)
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