Лайам МакКэррон - статистика
#45 | Защитник
|Имя
|Лайам
|Фамилия
|МакКэррон
|Команда
|Лидс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Престон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 марта 2001 (22 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Лайам
|Фамилия
|МакКэррон
|Команда
|Лидс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Престон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 марта 2001 (22 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лидс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2022
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|6:0
|Лидс (Лидс)
|22.01.2022
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|0:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|18.12.2021
|81' -90'
|Лидс (Лидс)
|1:4
|Арсенал (Лондон)
|14.12.2021
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|7:0
|Лидс (Лидс)
|11.12.2021
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|3:2
|Лидс (Лидс)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|0:0
|Лидс (Лидс)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:1
|Лидс (Лидс)
|25.09.2021
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|1:2
|Вест Хэм (Лондон)
|17.09.2021
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:1
|Лидс (Лидс)
|12.09.2021
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|0:3
|Ливерпуль (Ливерпуль)