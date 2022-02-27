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    José Mauri - статистика

    #32 | Полузащитник
    Имя José Mauri
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Канзаc Сити 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.02.2022 50' -77' Атланта Юнайтед (Атланта) 3:1 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    58'
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