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Аль-Айн
Матиас Паласиос
Статистика
€ 2,50 млн
Матиас Паласиос - статистика
Аль-Айн
10 мая 2002 (24)
#20 | Полузащитник
171 см
Аргентина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Аль-Айн
4 : 0
15.09.2026
Аль-Наср
1' - 90'
90'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов АФК Элит 2026/2027
Клубный чемпионат мира 2025
ОАЭ. Первый дивизион 2025/2026
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Лига чемпионов АФК 2023/2024
Лига конференций 2021/2022
Швейцария. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Айн
3
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Клубный чемпионат мира, 3 тур
Уидад Атлетик
1 : 2
26.06.2025
Аль-Айн
1' - 90'
50'
10'
Клубный чемпионат мира, 2 тур
Манчестер Сити
6 : 0
23.06.2025
Аль-Айн
46' - 90'
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Аль-Айн
0 : 5
19.06.2025
Ювентус
1' - 68'
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