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    Бисан Лаурен - статистика

    Защитник
    Имя Бисан
    Фамилия Лаурен
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 января 1977 (46 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Портсмут 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.08.2008 1' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 0:0
    (3:1)п    		 Портсмут (Портсмут)
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