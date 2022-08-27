Алил Магомедов - статистика
#24 | Вратарь
|Имя
|Алил
|Фамилия
|Магомедов
|Команда
|Акрон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|22 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Алил
|Фамилия
|Магомедов
|Команда
|Акрон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|22 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|20.11.2022
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:0
|Арсенал (Тула)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Акрон (Тольятти)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|3:0
|Велес (Москва)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:0
|Рубин (Казань)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:0
|Кубань (Краснодар)
|25.09.2022
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:1
|Уфа (Уфа)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|2:2
|Родина (Москва)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Динамо Мх (Махачкала)
|1:1
|Акрон (Тольятти)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:3
|Балтика (Калининград)
|21.08.2022
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|4:0
|Акрон (Тольятти)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|0:1
|Акрон (Тольятти)
|06.08.2022
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:0
|Акрон (Тольятти)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|1:1
|Акрон (Тольятти)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|2:3
|Шинник (Ярославль)
|17.07.2022
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|1:0
|Акрон (Тольятти)