Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Алил Магомедов - статистика

    #24 | Вратарь
    Имя Алил
    Фамилия Магомедов
    Команда Акрон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 22 февраля 1998 (25 лет)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Акрон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2022 Был в запасе Акрон (Тольятти) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    20.11.2022 Был в запасе Акрон (Тольятти) 0:0 Арсенал (Тула)
    13.11.2022 Был в запасе Шинник (Ярославль) 1:0 Акрон (Тольятти)
    06.11.2022 Был в запасе Акрон (Тольятти) 3:0 Велес (Москва)
    23.10.2022 Был в запасе Акрон (Тольятти) 0:0 Рубин (Казань)
    09.10.2022 Был в запасе Акрон (Тольятти) 0:0 Кубань (Краснодар)
    25.09.2022 Был в запасе Акрон (Тольятти) 1:1 Уфа (Уфа)
    11.09.2022 Был в запасе Акрон (Тольятти) 2:2 Родина (Москва)
    04.09.2022 Был в запасе Динамо Мх (Махачкала) 1:1 Акрон (Тольятти)
    27.08.2022 Был в запасе Акрон (Тольятти) 1:3 Балтика (Калининград)
    21.08.2022 Был в запасе КАМАЗ (Набережные Челны) 4:0 Акрон (Тольятти)
    14.08.2022 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 0:1 Акрон (Тольятти)
    06.08.2022 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 3:0 Акрон (Тольятти)
    30.07.2022 Был в запасе Арсенал (Тула) 1:1 Акрон (Тольятти)
    24.07.2022 Был в запасе Акрон (Тольятти) 2:3 Шинник (Ярославль)
    17.07.2022 1' -90' Волгарь (Астрахань) 1:0 Акрон (Тольятти)
    • Читайте нас: 