Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Borislav Tsonev - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Borislav Tsonev
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болгария 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.11.2021 Был в запасе Швейцария 4:0 Болгария
    12.10.2021 1' -73' Болгария 2:1 Северная Ирландия
    09.10.2021 Был в запасе Литва 3:1 Болгария
    • Читайте нас: 