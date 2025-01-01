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Гади Кинда
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Гади Кинда - новости
Завершил карьеру
20 мая 2025 (0), Аддис-Абеба
#6 | Полузащитник
173 см
Израиль
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Игрок сборной Израиля умер в 31 год
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