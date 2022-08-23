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    Михаил Гечев - статистика

    #97 | Полузащитник
    Имя Михаил
    Фамилия Гечев
    Команда Верес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 ноября 1997 (25 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Минай 2 0 1 1 0
    Верес 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2023 1' -73' Львов (Львов) 1:0 Минай (Минай)
    28.02.2023 1' -90' Минай (Минай) 1:4 Шахтер (Донецк)
    31' 90'
    27.08.2022 Был в запасе Ворскла (Полтава) 1:2 Верес (Ривне)
    23.08.2022 85' -90' Черноморец (Одесса) 0:1 Верес (Ривне)
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