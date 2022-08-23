Михаил Гечев - статистика
#97 | Полузащитник
|Имя
|Михаил
|Фамилия
|Гечев
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Михаил
|Фамилия
|Гечев
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минай
|2
|0
|1
|1
|0
|Верес
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|1' -73'
|Львов (Львов)
|1:0
|Минай (Минай)
|28.02.2023
|1' -90'
|Минай (Минай)
|1:4
|Шахтер (Донецк)
|31' 90'
|27.08.2022
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|1:2
|Верес (Ривне)
|23.08.2022
|85' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Верес (Ривне)