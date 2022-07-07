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    Виктор Богачук - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Виктор
    Фамилия Богачук
    Команда Петрокуб
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 октября 1999 (23 года)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Петрокуб 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -64' Петрокуб (Хынчешты) 1:2 Фехервар (Секешфехервар)
    28.07.2022 1' -83' Лачи (Лач) 1:4 Петрокуб (Хынчешты)
    21.07.2022 1' -90' Петрокуб (Хынчешты) 0:0 Лачи (Лач)
    14.07.2022 1' -90' Петрокуб (Хынчешты) 1:0 Флориана (Флориана)
    42'
    07.07.2022 1' -90' Флориана (Флориана) 0:0 Петрокуб (Хынчешты)
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