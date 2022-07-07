Виктор Богачук - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Богачук
|Команда
|Петрокуб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 октября 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Богачук
|Команда
|Петрокуб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 октября 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Петрокуб
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -64'
|Петрокуб (Хынчешты)
|1:2
|Фехервар (Секешфехервар)
|28.07.2022
|1' -83'
|Лачи (Лач)
|1:4
|Петрокуб (Хынчешты)
|21.07.2022
|1' -90'
|Петрокуб (Хынчешты)
|0:0
|Лачи (Лач)
|14.07.2022
|1' -90'
|Петрокуб (Хынчешты)
|1:0
|Флориана (Флориана)
|42'
|07.07.2022
|1' -90'
|Флориана (Флориана)
|0:0
|Петрокуб (Хынчешты)