Иоан-Цалик Ревенко - статистика
#73 | Защитник
|Имя
|Иоан-Цалик
|Фамилия
|Ревенко
|Команда
|Петрокуб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 июня 2000 (22 года)
|Рост
|176
|Имя
|Иоан-Цалик
|Фамилия
|Ревенко
|Команда
|Петрокуб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 июня 2000 (22 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Петрокуб
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Петрокуб (Хынчешты)
|1:2
|Фехервар (Секешфехервар)
|04.08.2022
|1' -90'
|Фехервар (Секешфехервар)
|5:0
|Петрокуб (Хынчешты)
|28.07.2022
|1' -90'
|Лачи (Лач)
|1:4
|Петрокуб (Хынчешты)
|21.07.2022
|1' -90'
|Петрокуб (Хынчешты)
|0:0
|Лачи (Лач)
|14.07.2022
|1' -90'
|Петрокуб (Хынчешты)
|1:0
|Флориана (Флориана)
|07.07.2022
|1' -80'
|Флориана (Флориана)
|0:0
|Петрокуб (Хынчешты)