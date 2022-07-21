Ивица Ивушич - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Ивица
|Фамилия
|Ивушич
|Команда
|Осиек
|Состав
|Основной
|Родной город
|Риека
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|195
|Имя
|Ивица
|Фамилия
|Ивушич
|Команда
|Осиек
|Состав
|Основной
|Родной город
|Риека
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|195
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осиек
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Осиек (Осиек)
|0:2
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|21.07.2022
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:2
|Осиек (Осиек)