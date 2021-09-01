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    Максат Тайкенов - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Максат
    Фамилия Тайкенов
    Команда Каспий
    Состав Основной
    Родной город Актау
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 августа 1997 (25 лет)
    Рост 169
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Казахстан 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2021 1' -90' Франция 8:0 Казахстан
    12.10.2021 73' -90' Казахстан 0:2 Финляндия
    09.10.2021 Был в запасе Казахстан 0:2 Босния и Герцеговина
    07.09.2021 85' -89' Босния и Герцеговина 2:2 Казахстан
    04.09.2021 1' -72' Финляндия 1:0 Казахстан
    01.09.2021 Был в запасе Казахстан 2:2 Украина
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