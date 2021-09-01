Максат Тайкенов - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Максат
|Фамилия
|Тайкенов
|Команда
|Каспий
|Состав
|Основной
|Родной город
|Актау
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|169
|Имя
|Максат
|Фамилия
|Тайкенов
|Команда
|Каспий
|Состав
|Основной
|Родной город
|Актау
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Казахстан
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2021
|1' -90'
|Франция
|8:0
|Казахстан
|12.10.2021
|73' -90'
|Казахстан
|0:2
|Финляндия
|09.10.2021
|Был в запасе
|Казахстан
|0:2
|Босния и Герцеговина
|07.09.2021
|85' -89'
|Босния и Герцеговина
|2:2
|Казахстан
|04.09.2021
|1' -72'
|Финляндия
|1:0
|Казахстан
|01.09.2021
|Был в запасе
|Казахстан
|2:2
|Украина