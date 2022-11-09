Адам Монтгомери - статистика
#54 | Защитник
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Монтгомери
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливингстон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Монтгомери
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливингстон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Джонстон
|19
|0
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -87'
|Хартс (Эдинбург)
|3:0
|Сент-Джонстон (Перт)
|25.02.2023
|1' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|1:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|18.02.2023
|1' -90'
|Данди Юнайтед (Данди)
|1:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|01.02.2023
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|0:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|28.01.2023
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|2:0
|Сент-Джонстон (Перт)
|14.01.2023
|1' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|2:4
|Ливингстон (Ливингстон)
|28.12.2022
|1' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|2:3
|Хартс (Эдинбург)
|17.12.2022
|1' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|53'
|12.11.2022
|1' -76'
|Сент-Джонстон (Перт)
|1:1
|Мазервелл (Мазервелл)
|53'
|09.11.2022
|Был в запасе
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|06.11.2022
|1' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|2:1
|Рейнджерс (Глазго)
|59'
|29.10.2022
|Был в запасе
|Сент-Джонстон (Перт)
|1:0
|Килмарнок (Килмарнок)
|21.10.2022
|1' -46'
|Хиберниан (Эдинбург)
|1:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|15.10.2022
|77' -90'
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:0
|Сент-Джонстон (Перт)
|01.10.2022
|1' -90'
|Данди Юнайтед (Данди)
|1:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|17.09.2022
|1' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|0:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|03.09.2022
|1' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|3:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|66'
|28.08.2022
|46' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|3:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|13.08.2022
|1' -60'
|Рейнджерс (Глазго)
|4:0
|Сент-Джонстон (Перт)
|38'
|06.08.2022
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|1:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|30.07.2022
|1' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|0:1
|Хиберниан (Эдинбург)