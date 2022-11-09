Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Адам Монтгомери - статистика

    #54 | Защитник
    Имя Адам
    Фамилия Монтгомери
    Команда Селтик
    Состав Основной
    Родной город Ливингстон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 июля 2002 (20 лет)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Джонстон 19 0 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -87' Хартс (Эдинбург) 3:0 Сент-Джонстон (Перт)
    25.02.2023 1' -90' Сент-Джонстон (Перт) 1:1 Сент-Миррен (Пейсли)
    18.02.2023 1' -90' Данди Юнайтед (Данди) 1:2 Сент-Джонстон (Перт)
    01.02.2023 1' -90' Мазервелл (Мазервелл) 0:2 Сент-Джонстон (Перт)
    28.01.2023 1' -90' Рейнджерс (Глазго) 2:0 Сент-Джонстон (Перт)
    14.01.2023 1' -90' Сент-Джонстон (Перт) 2:4 Ливингстон (Ливингстон)
    28.12.2022 1' -90' Сент-Джонстон (Перт) 2:3 Хартс (Эдинбург)
    17.12.2022 1' -90' Росс Каунти (Дингволл) 1:2 Сент-Джонстон (Перт)
    53'
    12.11.2022 1' -76' Сент-Джонстон (Перт) 1:1 Мазервелл (Мазервелл)
    53'
    09.11.2022 Был в запасе Сент-Миррен (Пейсли) 2:2 Сент-Джонстон (Перт)
    06.11.2022 1' -90' Сент-Джонстон (Перт) 2:1 Рейнджерс (Глазго)
    59'
    29.10.2022 Был в запасе Сент-Джонстон (Перт) 1:0 Килмарнок (Килмарнок)
    21.10.2022 1' -46' Хиберниан (Эдинбург) 1:2 Сент-Джонстон (Перт)
    15.10.2022 77' -90' Ливингстон (Ливингстон) 1:0 Сент-Джонстон (Перт)
    01.10.2022 1' -90' Данди Юнайтед (Данди) 1:2 Сент-Джонстон (Перт)
    17.09.2022 1' -90' Сент-Джонстон (Перт) 0:0 Росс Каунти (Дингволл)
    03.09.2022 1' -90' Сент-Джонстон (Перт) 3:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    66'
    28.08.2022 46' -90' Хартс (Эдинбург) 3:2 Сент-Джонстон (Перт)
    13.08.2022 1' -60' Рейнджерс (Глазго) 4:0 Сент-Джонстон (Перт)
    38'
    06.08.2022 1' -90' Мазервелл (Мазервелл) 1:2 Сент-Джонстон (Перт)
    30.07.2022 1' -90' Сент-Джонстон (Перт) 0:1 Хиберниан (Эдинбург)
    • Читайте нас: 
    11