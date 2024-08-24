Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Антон Скиппер - статистика

Завершил карьеру
31 марта 2000 (26)
#3 | Защитник
196 см
Дания
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сарпсборг 08
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Буде-Глимт
6 : 0
24.08.2024
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
18.08.2024
Хаугесунд
1' - 82'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Одд
1 : 1
11.08.2024
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
04.08.2024
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Лиллестрем
2 : 2
28.07.2024
Сарпсборг 08
1' - 78'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Сарпсборг 08
1 : 1
20.07.2024
Бранн
1' - 86'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Сарпсборг 08
4 : 1
12.07.2024
Русенборг
1' - 63'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Хаугесунд
1 : 2
07.07.2024
Сарпсборг 08
74' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Кристиансунд
3 : 1
02.06.2024
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Сарпсборг 08
1 : 3
26.05.2024
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Мольде
2 : 2
20.05.2024
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Сарпсборг 08
1 : 6
16.05.2024
ХамКам
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Сандефьорд
3 : 1
12.05.2024
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Сарпсборг 08
1 : 0
05.05.2024
Лиллестрем
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Тромсе
0 : 3
28.04.2024
Сарпсборг 08
84' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Сарпсборг 08
0 : 1
21.04.2024
КФУМ-Камератене
1' - 71'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Фредрикстад
1 : 2
13.04.2024
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Сарпсборг 08
0 : 1
07.04.2024
Одд
21' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Викинг
1 : 0
01.04.2024
Сарпсборг 08
Был в запасе
Главные новости
ФотоРПЛ определила лучшего игрока сентября
11:18
6
Экс-руководитель «Манчестер Сити» назвал условие для исключения клуба из АПЛ
10:59
1
Тюкавин отреагировал на сравнение с танком
10:29
5
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове оппонента – не приговор для него»
10:18
1
Кисляк прокомментировал интерес «ПСЖ»
09:48
Кисляк сказал, завидует ли он Батракову, играющему в Лиге чемпионов
09:12
1
Сафонов провел 1-й сухой матч в сборной России после перехода в «ПСЖ» – впервые за 2 года
08:59
7
Названы условия Альбы для назначения в «Родину»
08:30
3
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Канчельскис одним словом описал игру сборной России против Ирана
01:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+