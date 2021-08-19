Найл Джон - статистика
#43 | Полузащитник
|Имя
|Найл
|Фамилия
|Джон
|Команда
|Тоттенхэм
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 марта 2003 (20 лет)
|Имя
|Найл
|Фамилия
|Джон
|Команда
|Тоттенхэм
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 марта 2003 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тоттенхэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.10.2021
|Был в запасе
|Витесс (Арнем)
|1:0
|Тоттенхэм (Лондон)
|16.09.2021
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|2:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|26.08.2021
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|3:0
|Пасуш де Феррейра (Пасуш)
|19.08.2021
|1' -89'
|Пасуш де Феррейра (Пасуш)
|1:0
|Тоттенхэм (Лондон)