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    Найл Джон - статистика

    #43 | Полузащитник
    Имя Найл
    Фамилия Джон
    Команда Тоттенхэм
    Состав Молодежный
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 марта 2003 (20 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тоттенхэм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.10.2021 Был в запасе Витесс (Арнем) 1:0 Тоттенхэм (Лондон)
    16.09.2021 Был в запасе Ренн (Ренн) 2:2 Тоттенхэм (Лондон)
    26.08.2021 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 3:0 Пасуш де Феррейра (Пасуш)
    19.08.2021 1' -89' Пасуш де Феррейра (Пасуш) 1:0 Тоттенхэм (Лондон)
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