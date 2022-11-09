Чем Кэмпбелл - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Чем
|Фамилия
|Кэмпбелл
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Бирмингем
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Чем
|Фамилия
|Кэмпбелл
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Бирмингем
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|66' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Лидс (Лидс)