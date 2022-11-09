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    Чем Кэмпбелл - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Чем
    Фамилия Кэмпбелл
    Команда Вулверхэмптон
    Состав Молодежный
    Родной город Бирмингем
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 декабря 2002 (20 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вулверхэмптон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 66' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:0 Лидс (Лидс)
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