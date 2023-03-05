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    Томаш Острак - статистика

    #31 | Полузащитник
    Имя Томаш
    Фамилия Острак
    Состав Без клуба
    Родной город Фридек-Мистек
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 февраля 2000 (23 года)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 750
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Луис 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -74' Сент-Луис (Сент-Луис) 3:1 Шарлотт (Шарлотт)
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